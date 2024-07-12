У Польщі розбився військовий літак (відео)

"Відійшов на "Вічну вахту"... З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні під час тренувального польоту літака М-346 "Бєлік" на аеродромі 43-ї військово-морської авіабази в Гдині Бабіч-Долах трагічно загинув майор-пілот Роберт "Кілер" Желе", - повідомили в Головному командуванні ЗСП.

За даними польських ЗМІ, тренування відбувалися напередодні виступів на честь 30-річчя Гдинської бригади морської авіації, що має відбутися 13 липня.

Видання Polsat News зазначає, що пілот не намагався катапультуватися з літака. Він помер на місці.

Через катастрофу заплановане на суботу святкування 30-ї річниці Морської авіаційної бригади Гдині не відбудеться.

