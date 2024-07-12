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У Польщі розбився військовий літак (відео)

Фото: в Польщі розбився літак (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В аеропорту Гдиня-Косаково сьогодні, 12 липня, розбився військовий літак Bielik M-346 Master четвертого навчального авіаційного полку.

"Відійшов на "Вічну вахту"... З глибоким сумом повідомляємо, що сьогодні під час тренувального польоту літака М-346 "Бєлік" на аеродромі 43-ї військово-морської авіабази в Гдині Бабіч-Долах трагічно загинув майор-пілот Роберт "Кілер" Желе", - повідомили в Головному командуванні ЗСП.

За даними польських ЗМІ, тренування відбувалися напередодні виступів на честь 30-річчя Гдинської бригади морської авіації, що має відбутися 13 липня. 

Видання Polsat News зазначає, що пілот не намагався катапультуватися з літака. Він помер на місці.

Через катастрофу заплановане на суботу святкування 30-ї річниці Морської авіаційної бригади Гдині не відбудеться.

Нагадаємо, на початку року у США розбився вертоліт Нацгвардії Apache.

До того минулого року у травні винищувач F-18 ВПС США розбився під час показового польоту на авіаційній базі в Іспанії. Пілот встиг катапультуватись.

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