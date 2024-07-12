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В Польше разбился военный самолет (видео)

Фото: в Польше разбился самолет (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В аэропорту Гдыня-Косаково сегодня, 12 июля, разбился военный самолет Bielik M-346 Master четвертого учебного авиационного полка.

"Отошел на "Вечную вахту"... С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня во время тренировочного полета самолета М-346 "Белик" на аэродроме 43-й военно-морской авиабазы в Гдыне Бабич-Долах трагически погиб майор-пилот Роберт "Киллер" Желе", - сообщили в Главном командовании ВСП.

По данным польских СМИ, тренировки проходили накануне выступлений в честь 30-летия Гдынской бригады морской авиации, которое должно состояться 13 июля. 

Издание Polsat News отмечает, что пилот не пытался катапультироваться из самолета. Он скончался на месте.

Из-за катастрофы запланированное на субботу празднование 30-й годовщины Морской авиационной бригады Гдыни не состоится.

Напомним, в начале года в США разбился вертолет Нацгвардии Apache.

В прошлом году в мае истребитель F-18 ВВС США разбился во время показательного полета на авиационной базе в Испании. Пилот успел катапультироваться.

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