В Польше разбился военный самолет (видео)

"Отошел на "Вечную вахту"... С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня во время тренировочного полета самолета М-346 "Белик" на аэродроме 43-й военно-морской авиабазы в Гдыне Бабич-Долах трагически погиб майор-пилот Роберт "Киллер" Желе", - сообщили в Главном командовании ВСП.

По данным польских СМИ, тренировки проходили накануне выступлений в честь 30-летия Гдынской бригады морской авиации, которое должно состояться 13 июля.

Издание Polsat News отмечает, что пилот не пытался катапультироваться из самолета. Он скончался на месте.

Из-за катастрофы запланированное на субботу празднование 30-й годовщины Морской авиационной бригады Гдыни не состоится.