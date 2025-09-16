У Польщі ракета з F-16 влучила в приватний будинок під час атаки дронів РФ, - ЗМІ

У польському селі Вирики-Воля в ніч на 10 вересня, коли країну атакували російські дрони, було пошкоджено житловий будинок. Як з'ясувалося, у нього влучила ракета з F-16.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Видання нагадує, що Люблінська прокуратура після огляду місця події не розкривала деталі про те, як саме було пошкоджено будинок у селі Вирики-Воля.

Фото: наслідки удару по приватному дому в Польщі (Polsat News.pl)

"Об'єкт наразі не було ідентифіковано ні як дрон, ні як його фрагменти", - зазначали в прокуратурі.

Зі свого боку прес-секретар Окружної прокуратури в Любліні Агнєшка Кемпка зазначила, що наразі "не може однозначно сказати, що впало на будинок". За її словами, огляди на місці події "дали відповіді на певні запитання", але таку інформацію вона розголошувати не може.

За інформацією джерел Rzeczpospolita в ключових структурах держави, що відповідають за безпеку, на будинок упала ракета, яку запустив польський винищувач F-16. Ракета була націлена на російський дрон.

"Це була ракета "повітря-повітря" AIM-120 AMRAAM з нашого F-16, у якої під час польоту сталася несправність системи наведення, і вона не спрацювала. На щастя, вона не вибухнула, оскільки спрацювали запобіжники детонатора. Був російський наліт, польська сторона оборонялася", - розповів неназваний співрозмовник видання.

Таким чином, на будинок впала приблизно триметрова ракета, вага якої становить понад 150 кг.