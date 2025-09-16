ua en ru
В Польше ракета из F-16 попала в частный дом во время атаки дронов РФ, - СМИ

Вторник 16 сентября 2025 16:06
В Польше ракета из F-16 попала в частный дом во время атаки дронов РФ, - СМИ Иллюстративное фото: ракета из F-16 могла ударить по частному дому в Польше (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В польском селе Вырыки-Воля в ночь на 10 сентября, когда страну атаковали российские дроны, был поврежден жилой дом. Как выяснилось, в него попала ракета из F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.

Издание напоминает, что Люблинская прокуратура после осмотра места происшествия не раскрывала детали о том, как именно был поврежден дом в селе Вырыки-Воля.

В Польше ракета из F-16 попала в частный дом во время атаки дронов РФ, - СМИФото: последствия удара по частному дому в Польше (Polstat News.pl)

"Объект на данный момент не был идентифицирован ни как дрон, ни как его фрагменты", - отмечали в прокуратуре.

В свою очередь пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Люблине Агнешка Кемпка отметила, что на данный момент "не может однозначно сказать, что упало на дом". По ее словам, осмотры на месте происшествия "дали ответы на определенные вопросы", но такую информацию она разглашать не может.

По информации источников Rzeczpospolita в ключевых структурах государства, отвечающих за безопасность, на дом упала ракета, которую запустил польский истребитель F-16. Ракета была нацелена на российский дрон.

"Это была ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой в ходе полета произошла неисправность системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, так как сработали предохранители взрывателя. Был российский налет, польская сторона оборонялась", - рассказал неназванный собеседник издания.

Таким образом, на дом рухнула примерно трехметровая ракета, вес которой составляет более 150 кг.

Слухи о повреждении дома

Напомним, 10 сентября утром польские СМИ написали о том, что в результате атаки российских дронов в Польше был впервые поврежден жилой дом. Хозяева дома выжили.

Подполковник Воеводского управления полиции в Люблине отмечал, что неизвестно, упал ли на здание сам дрон, или же это были обломки.

