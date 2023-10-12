У Польщі пройдуть найбільші сухопутні навчання країн НАТО: скільки сил задіють

У Польщі у 2024 році пройдуть найбільші в Європі навчання сухопутних військ країн НАТО під назвою Dragon-24.

Про це заявив начальник Генштабу ЗС Польщі Веслав Кукула, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polskie Radio .

За його словами, навчання Dragon-24 стануть найбільшими навчаннями сухопутних військ у Європі.

"Загалом у них візьмуть участь близько 20 тисяч осіб: 15 тисяч військовослужбовців польської армії та 5 тисяч військовослужбовців з окремих країн НАТО, насамперед США та Британії", - заявив Кукула.

Він також зазначив, що у навчаннях Dragon-24 мають взяти участь підрозділи сухопутних військ із Польщі, США, Британії, Німеччини, Італії, Іспанії, Туреччини, Словенії та Албанії. Ці навчання будуть наймасштабнішими на східному фланзі НАТО за останні 10 років.

Посилення оборони Польщі

Останніми роками Польща суттєво модернізує свої збройні сили. Зокрема, вона замовила у США танки Abrams та близько півтисячі реактивних систем залпового вогню HIMARS. Крім цього, вони можуть отримати систему захисту піднебіння "Залізний купол" в обмін на ППО Patriot для України.

Як зазначало видання The Telegraph, Польща хоче збудувати найбільшу сухопутну армію в Європі на тлі загрози Росії.

Також повідомлялося, що Польща розмістить кілька нових військових підрозділів поблизу кордону з Білоруссю та Україною.