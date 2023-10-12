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В Польше пройдут крупнейшие сухопутные учения стран НАТО: сколько сил задействуют

Четверг 12 октября 2023 06:40
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В Польше пройдут крупнейшие сухопутные учения стран НАТО: сколько сил задействуют Фото: в Польше пройдут крупнейшие сухопутные учения стран НАТО (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Польше в 2024 году пройдут крупнейшие в Европе учения сухопутных войск стран НАТО под названием Dragon-24.

Об этом заявил начальник Генштаба ВС Польши Веслав Кукула, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polskie Radio.

По его словам, учения Dragon-24 станут являться крупнейшими учениями сухопутных войск в Европе.

"В общей сложности в них примут участие около 20 тысяч человек: 15 тысяч военнослужащих польской армии и 5 тысяч военнослужащих из отдельных стран НАТО, в первую очередь США и Британии", - заявил Кукула.

Он также отметил, что в учениях Dragon-24 должны принять участие подразделения сухопутных войск из Польши, США, Британии, Германии, Италии, Испании, Турции, Словении и Албании. Эти учения будут самыми масштабными на восточном фланге НАТО за последние 10 лет.

Усиление обороны Польши

В последние годы Польша существенно модернизирует свои вооруженные силы. В частности, она заказала у США танки Abrams и около полутысячи реактивных систем залпового огня HIMARS. Кроме этого, они могут получить систему защиты неба "Железный купол" в обмен на ПВО Patriot для Украины.

Как отмечало издание The Telegraph, Польша хочет построить самую большую сухопутную армию в Европе на фоне угрозы России.

Также сообщалось, что Польша разместит несколько новых военных подразделений вблизи границы с Беларусью и Украиной.

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