У Польщі провалився референдум

За даними опитування, явка на референдумі у Польщі склала 40%. Така кількість означає, що вона не є обов'язковою.

Як пояснив член команди експертів з виборів Фонду Баторія, професор Кшиштоф Урбаняк з Університету Адама Міцкевича, результат загальнонаціонального референдуму є обов'язковим, якщо в ньому взяло участь більш ніж половина осіб, які мають право голосу.

"Однак там вказується, що у разі недільного референдуму явка підраховується на підставі дійсних бюлетенів, які опиняться в урні для голосування, а потім комісія дістане їх та підрахує", - йдеться у публікації.

Участь у референдумі та питання

Так, минулої неділі на виборах до Сейму та Сенату Польщі кожен виборець міг відмовитися від отримання бюлетеня для участі в референдумі. Загалом у загальнонаціональному референдумі змогли взяти участь усі громадяни, які мали право голосу. За даними Національної виборчої комісії, голосувати могли 29 091 533 особи.

Участь у референдумі полягала у відповіді чотири питання у картці. Запитання, порушені на референдумі, вирішуються після отримання більшості голосів. Зокрема, йдеться про питання про продаж державних активів іноземним компаніям, підвищення пенсійного віку, демонтаж забору на кордоні з Білоруссю, про прийом країною нелегальних мігрантів.

Кожне питання враховується окремо. Якщо сумарної більшості немає - референдум не має обов'язкової сили, пояснює експерт.

Також зауважується, що повторне проведення загальнонаціонального референдуму в Польщі не очікується.

Парламентські вибори у Польщі

У Польщі парламентські вибори відбулися у неділю, 15 жовтня. За їх результатами визначаться 460 членів Сейму (нижня палата) та 100 сенаторів (верхня палата). Вони проходили одночасно із загальнонаціональним референдумом.

Раніше лідер польської опозиції та голова блоку "Громадянська коаліція" Дональд Туск заявив про перемогу на виборах, і готовність сформувати новий уряд.

При цьому, згідно з даними пізніх екзитполів станом на ранок 16 жовтня, на парламентських виборах у Польщі лідерство залишається за партією "Право і справедливість", яка отримала 36,6% голосів (198 місць).