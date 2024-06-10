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У Польщі пролунав потужний вибух на заводі з виробництва зброї, є загиблий

Фото: у Польщі пролунав потужний вибух на заводі з виробництва зброї (mesko.com.pl)
Автор: Сергій Пишкін

На заводі з виробництва зброї Mesko у Польщі стався вибух. Згідно з попередніми даними, є загиблий та постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

Наразі на місці подій працюють співробітники поліції під наглядом прокурора.

Інформацію щодо вибуху підтвердила також генеральний директор заводу Ельжбета Шренявська. За її словами, вибух стався на складі ракетного палива. Загалом центр був введений в експлуатацію кілька років тому. 

Внаслідок інциденту загинув 59-річний працівник заводу. Ще одну людину госпіталізували. 

Станом на зараз відомо, що пожежу вже ліквідували. 

"Близько 11 години ранку (10 година ранку за київським часом, - ред.) ми отримали повідомлення про пожежу на заводі Mesko в Скаржисько-Кам'янці. Правоохоронці, які виїхали на місце події, встановили, що вогнем охоплено склад, де зберігалося паливо", - розповів речник районного управління поліції Ярослав Гвуздзь. 

Зазначається, що ситуація перебуває під контролем. 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у квітні в Британії стався вибух на заводі компанії BAE Systems, де відбувається заповнення артилерійських снарядів вибухівкою.

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