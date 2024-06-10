RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Польше раздался мощный взрыв на заводе по производству оружия, есть погибший

Фото: в Польше раздался мощный взрыв на заводе по производству оружия(mesko.com.pl)
Автор: Сергей Пышкин

На заводе по производству оружия Mesko в Польше произошел взрыв. Согласно предварительным данным, есть погибший и пострадавший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

Сейчас на месте событий работают сотрудники полиции под наблюдением прокурора.

Информацию о взрыве подтвердила также генеральный директор завода Эльжбета Шренявская. По ее словам, взрыв произошел на складе ракетного топлива. В целом центр был введен в эксплуатацию несколько лет назад. 

В результате инцидента погиб 59-летний работник завода. Еще одного человека госпитализировали. 

По состоянию на сейчас известно, что пожар уже ликвидировали. 

"Около 11 часов утра (10 часов утра по киевскому времени, - ред.) мы получили сообщение о пожаре на заводе Mesko в Скаржиско-Каменце. Правоохранители, которые выехали на место происшествия, установили, что огнем охвачен склад, где хранилось топливо", - рассказал представитель районного управления полиции Ярослав Гвуздзь. 

Отмечается, что ситуация находится под контролем. 

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в апреле в Британии произошел взрыв на заводе компании BAE Systems, где происходит заполнение артиллерийских снарядов взрывчаткой.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша