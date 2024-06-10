В Польше раздался мощный взрыв на заводе по производству оружия, есть погибший

На заводе по производству оружия Mesko в Польше произошел взрыв. Согласно предварительным данным, есть погибший и пострадавший.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.
Сейчас на месте событий работают сотрудники полиции под наблюдением прокурора.
Информацию о взрыве подтвердила также генеральный директор завода Эльжбета Шренявская. По ее словам, взрыв произошел на складе ракетного топлива. В целом центр был введен в эксплуатацию несколько лет назад.
В результате инцидента погиб 59-летний работник завода. Еще одного человека госпитализировали.
По состоянию на сейчас известно, что пожар уже ликвидировали.
"Около 11 часов утра (10 часов утра по киевскому времени, - ред.) мы получили сообщение о пожаре на заводе Mesko в Скаржиско-Каменце. Правоохранители, которые выехали на место происшествия, установили, что огнем охвачен склад, где хранилось топливо", - рассказал представитель районного управления полиции Ярослав Гвуздзь.
Отмечается, что ситуация находится под контролем.
Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в апреле в Британии произошел взрыв на заводе компании BAE Systems, где происходит заполнение артиллерийских снарядов взрывчаткой.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.