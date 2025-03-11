У Польщі пояснили стратегічну мету закупівель Starlink для України

Закупівля Starlink для України має стратегічне значення. Для Польщі вигідно тримати фронт якомога далі від Варшави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра - міністра цифровізації Польщі Кшиштофа Гавковського, якого цитує Мінцифри Польщі.
"Ми купуємо Starlink для захисту Інтернету в Україні, тому що це має стратегічне значення. Український фронт розвалився б без Інтернету, і Польщі вигідно тримати фронт далеко від Варшави", - заявив міністр.
Він додав, що сьогодні в Україні працюють близько 30 тисяч терміналів Starlink, які були закуплені Польщею. Водночас Варшава й надалі працює над закупівлею додаткових комплектів.
"Ми в процесі закупівлі ще 5 тис. комплектів, які мають забезпечити доступ до Інтернету в Україні для армії та цивільного населення", - додав він.
Супутникова мережа Starlink від початку повномасштабної війни забезпечує критичний зв’язок в Україні в зоні бойових дій та на звільнених територіях. Втім, протягом років неодноразово йшлось про ризик блокування роботи терміналів. Зокрема це питання актуалізувалось після зупинки військової допомоги Україні з боку Сполучених Штатів Америки (США). Як писало Reuters, під час переговорів щодо угоди про корисні копалини американська сторона погрожувала відключити Україну від Starlink.
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