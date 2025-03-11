У Польщі пояснили стратегічну мету закупівель Starlink для України

"Ми купуємо Starlink для захисту Інтернету в Україні, тому що це має стратегічне значення. Український фронт розвалився б без Інтернету, і Польщі вигідно тримати фронт далеко від Варшави", - заявив міністр.

Він додав, що сьогодні в Україні працюють близько 30 тисяч терміналів Starlink, які були закуплені Польщею. Водночас Варшава й надалі працює над закупівлею додаткових комплектів.

"Ми в процесі закупівлі ще 5 тис. комплектів, які мають забезпечити доступ до Інтернету в Україні для армії та цивільного населення", - додав він.