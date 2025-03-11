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В Польше объяснили стратегическую цель закупок Starlink для Украины

Фото: в Польше объяснили стратегическую цель закупок Starlink для Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Закупка Starlink для Украины имеет стратегическое значение. Для Польши выгодно держать фронт как можно дальше от Варшавы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра - министра цифровизации Польши Кшиштофа Гавковского, которого цитирует Минцифры Польши.

"Мы покупаем Starlink для защиты Интернета в Украине, потому что это имеет стратегическое значение. Украинский фронт развалился бы без Интернета, и Польше выгодно держать фронт вдали от Варшавы", - заявил министр.

Он добавил, что сегодня в Украине работают около 30 тысяч терминалов Starlink, которые были закуплены Польшей. В то же время Варшава и в дальнейшем работает над закупкой дополнительных комплектов.

"Мы в процессе закупки еще 5 тыс. комплектов, которые должны обеспечить доступ к Интернету в Украине для армии и гражданского населения", - добавил он.

 

Starlink в Украине

Спутниковая сеть Starlink с начала полномасштабной войны обеспечивает критическую связь в Украине в зоне боевых действий и на освобожденных территориях. Впрочем, в течение лет неоднократно говорилось о риске блокировки работы терминалов. В частности этот вопрос актуализировался после остановки военной помощи Украине со стороны Соединенных Штатов Америки (США). Как писало Reuters, во время переговоров по соглашению о полезных ископаемых американская сторона угрожала отключить Украину от Starlink.

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