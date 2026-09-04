У Польщі пояснили, скільки дипломатів РФ працюють на спецслужби

За словами очільника польського МЗС, треба вислати до 40% російських дипломатів, які працюють у європейських країнах, а це приблизно тисяча осіб. Як зазначив Сікорський на пресконференції у Веймарі після зустрічі з колегами з Німеччини та Франції, нещодавня хвиля гібридних атак показує, що ЄС повинен запровадити більш жорсткі обмеження щодо Росії.

"Зрештою, Росія намагається зруйнувати ЄС зсередини, і їй не слід дозволяти користуватися привілеями вільного пересування", – сказав він.

За оцінками польської сторони, зараз у країнах Євросоюзу перебуває понад 2 тисячі російських дипломатів, і не менше 40% з них, як підкреслив польський міністр, "виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом".

"У нас досі забагато російських дипломатів по всьому Європейському Союзу. Ми оцінюємо, що їх понад 2000, і ми вважаємо, що щонайменше 40 відсотків з них виконують завдання, несумісні з їхнім дипломатичним статусом. Вони працюють на агентства, які також здійснюють терористичну діяльність у наших країнах", – сказав Сікорський. "Тому, на знак солідарності з Німеччиною, ми повинні запровадити всі необхідні запобіжні заходи для нашого населення".

У МЗС Польщі закликали до висилки частини дипломатів РФ (інфографіка РБК-Україна)

Окрім зменшення кількості дипломатичних працівників з Росії, Сікорський закликав обмежити свободу пересування російських дипломатів, скоротити видачу шенгенських віз громадянам РФ і запровадити для росіян вимогу використовувати лише біометричні документи при в'їзді до ЄС.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що Париж готовий підтримати подальші кроки, "якщо цього вимагатимуть обставини".