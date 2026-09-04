В Польше объяснили, сколько дипломатов РФ работают на спецслужбы

По словам главы польского МИД, нужно выслать до 40% российских дипломатов, работающих в европейских странах, а это около тысячи человек. Как отметил Сикорский на пресс-конференции в Веймаре после встречи с коллегами из Германии и Франции, недавняя волна гибридных атак показывает, что ЕС должен ввести более жесткие ограничения в отношении России.

"В конце концов, Россия пытается разрушить ЕС изнутри, и ей не следует разрешать пользоваться привилегиями свободного передвижения", – сказал он.

По оценкам польской стороны, сейчас в странах Евросоюза находятся более 2 тысяч российских дипломатов, и не менее 40% из них, как подчеркнул польский министр, "выполняют задачи, несовместимые с их дипломатическим статусом".

"У нас до сих пор много российских дипломатов по всему Европейскому Союзу. Мы оцениваем, что их более 2000, и мы считаем, что по меньшей мере 40 процентов из них выполняют задачи, несовместимые с их дипломатическим статусом. Они работают на агентства, которые также осуществляют террористическую деятельность в наших странах", – сказал Сикорский. "Поэтому в знак солидарности с Германией мы должны ввести все необходимые меры предосторожности для нашего населения".

В МИД Польши призвали к высылке части дипломатов РФ (инфографика РБК-Украина)

Помимо уменьшения количества дипломатических работников из России, Сикорский призвал ограничить свободу передвижения российских дипломатов, сократить выдачу шенгенских виз гражданам РФ и ввести россиянам требование использовать только биометрические документы при въезде в ЕС.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов поддержать дальнейшие шаги, "если этого потребуют обстоятельства".