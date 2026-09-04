В Польше объяснили, сколько дипломатов РФ работают на спецслужбы

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Евросоюз выслать около половины российских дипломатов, работающих в странах блока. По его словам, они работают под прикрытием разведслужб Кремля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
По словам главы польского МИД, нужно выслать до 40% российских дипломатов, работающих в европейских странах, а это около тысячи человек. Как отметил Сикорский на пресс-конференции в Веймаре после встречи с коллегами из Германии и Франции, недавняя волна гибридных атак показывает, что ЕС должен ввести более жесткие ограничения в отношении России.
"В конце концов, Россия пытается разрушить ЕС изнутри, и ей не следует разрешать пользоваться привилегиями свободного передвижения", – сказал он.
По оценкам польской стороны, сейчас в странах Евросоюза находятся более 2 тысяч российских дипломатов, и не менее 40% из них, как подчеркнул польский министр, "выполняют задачи, несовместимые с их дипломатическим статусом".
"У нас до сих пор много российских дипломатов по всему Европейскому Союзу. Мы оцениваем, что их более 2000, и мы считаем, что по меньшей мере 40 процентов из них выполняют задачи, несовместимые с их дипломатическим статусом. Они работают на агентства, которые также осуществляют террористическую деятельность в наших странах", – сказал Сикорский. "Поэтому в знак солидарности с Германией мы должны ввести все необходимые меры предосторожности для нашего населения".
Помимо уменьшения количества дипломатических работников из России, Сикорский призвал ограничить свободу передвижения российских дипломатов, сократить выдачу шенгенских виз гражданам РФ и ввести россиянам требование использовать только биометрические документы при въезде в ЕС.
Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Париж готов поддержать дальнейшие шаги, "если этого потребуют обстоятельства".
В ЕС, особенно в Германии, резко отреагировали на инцидент с дроном в Лейпциге. Это явилось последней каплей на фоне постоянных гибридных атак РФ на страны Евросоюза.
Европа уже готовит жесткий ответ на диверсию РФ. Планируются ограничения для россиян, дипломатов и "теневого флота".
Также в ФРГ пообещали, что Украина получит ракеты и тысячи дронов для сдерживания РФ.