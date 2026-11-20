Чому Польща не збила ракети РФ

Генерал Новак пояснив, чому польські військові не відкривали вогонь по російських об’єктах.

За його словами, не були виконані всі умови для застосування систем озброєння проти об’єктів, які 20 листопада порушили повітряний простір країни.

"Тієї ночі озброєння не застосовувалося, адже не було виконано всіх умов для застосування системи озброєння", – підкреслив генерал.

Оперативний командувач також зазначив, що на радіолокаційному зображенні важко розрізнити тип об’єктів.

"Ми використовуємо таке поняття, як індекс швидкості. Усі три об’єкти були швидкісними: їхня швидкість перевищувала 800 км/год. Тому ми припускаємо, що це були або крилаті ракети Х-101, або реактивні дрони „Герань-5“", - уточнив він.

Як довго ракети були в Польщі

Генерала Новака та міністра оборони Польщі Владислава Косіняка-Камиша запитали, як довго об’єкти перебували в польському повітряному просторі.

"Йдеться про кілька хвилин. Відстань від місця, де ми виявили ракету Х-101, до кордону становить близько 50 км. Це приблизно три хвилини", - сказав Косіняк-Камиш.