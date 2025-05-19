В Польщі пояснили, чи варто чекати блокад кордону з Україною у майбутньому

За словами Лукасєвіча, схожі страхи щодо конкуренції мали місце і 20 років тому, коли Польща приєднувалася до Євросоюзу. Тоді побоювались, що польські аграрії знищать сільське господарство інших країн-членів.

Але нині, наголошує дипломат, Польща є частиною європейської агросистеми, яка працює за єдиними стандартами, квотами та правилами.

Він підкреслив, що українське сільське господарство має інші цілі - не створення внутрішньої конкуренції, а підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку.

За його словами, це потребує трансформації агросектору, адаптації до стандартів ЄС і зміни підходів до ведення бізнесу.

"Звичайно, це також, можливо, питання трансформації європейської сільськогосподарської системи, щоб мати змогу адаптуватися до цього, але все зводиться до конкуренції, не до внутрішньої конкуренції, а радше до конкурентоспроможності як гравця на світовому ринку", - додав дипломат.

Спроба нової блокади

Також він нагадав про нещодавнє рішення польського суду, який заборонив нову спробу блокади кордону. На його думку, цей кейс - приклад того, як у правовий спосіб можна розв’язувати конфліктні ситуації.

"Це право народу демонструвати свої політичні, економічні та соціальні інтереси. І, звичайно, польський уряд захищає інтереси нашого бізнесу, нашого сільськогосподарського сектору, це очевидно", - зазначив Лукасєвіч.

За словами дипломата, головне уникнути емоційної напруги, яка може завадити конструктивному діалогу, адже євроінтеграція - це довгий, але потенційно успішний шлях для обох країн