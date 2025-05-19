В Польщі пояснили, чи варто чекати блокад кордону з Україною у майбутньому
Нові блокади кордону з Україною малоймовірні. Польща підтримує співпрацю і конкурентність на європейському ринку.
Про це тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пйотр Лукасєвіч сказав в інтерв’ю РБК-Україна, коментуючи блокади українсько-польського кордону та побоювання польських фермерів.
За словами Лукасєвіча, схожі страхи щодо конкуренції мали місце і 20 років тому, коли Польща приєднувалася до Євросоюзу. Тоді побоювались, що польські аграрії знищать сільське господарство інших країн-членів.
Але нині, наголошує дипломат, Польща є частиною європейської агросистеми, яка працює за єдиними стандартами, квотами та правилами.
Він підкреслив, що українське сільське господарство має інші цілі - не створення внутрішньої конкуренції, а підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку.
За його словами, це потребує трансформації агросектору, адаптації до стандартів ЄС і зміни підходів до ведення бізнесу.
"Звичайно, це також, можливо, питання трансформації європейської сільськогосподарської системи, щоб мати змогу адаптуватися до цього, але все зводиться до конкуренції, не до внутрішньої конкуренції, а радше до конкурентоспроможності як гравця на світовому ринку", - додав дипломат.
Спроба нової блокади
Також він нагадав про нещодавнє рішення польського суду, який заборонив нову спробу блокади кордону. На його думку, цей кейс - приклад того, як у правовий спосіб можна розв’язувати конфліктні ситуації.
"Це право народу демонструвати свої політичні, економічні та соціальні інтереси. І, звичайно, польський уряд захищає інтереси нашого бізнесу, нашого сільськогосподарського сектору, це очевидно", - зазначив Лукасєвіч.
За словами дипломата, головне уникнути емоційної напруги, яка може завадити конструктивному діалогу, адже євроінтеграція - це довгий, але потенційно успішний шлях для обох країн
Блокада кордону у Польщі
У суботу, 23 листопада 2024 року, польські фермери почали акцію протести біля кордону з Україною, а саме у пункті пропуску "Медика - Шегині". Раніше аграрії анонсували страйк, який мав тривати з 8 жовтня до 31 грудня 2024 року.
Фермери блокували рух вантажівок з України та з Польщі. На ранок на в'їзд в Україну чекали близько 150 вантажівок. Аграрії пропускали по одній вантажівці на годину.
Організатори блокади заявили, що фермери протестують з двох причин - збільшення податків у Польщі та підписання ЄС угоди про вільну торгівлю з країнами Південної Америки.
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