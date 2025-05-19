В Польше объяснили, стоит ли ждать блокад границы с Украиной в будущем
Новые блокады границы с Украиной маловероятны. Польша поддерживает сотрудничество и конкурентность на европейском рынке.
Об этом временный поверенный в делах Польши в Украине Пйотр Лукасевич сказал в интервью РБК-Украина, комментируя блокады украинско-польской границы и опасения польских фермеров.
По словам Лукасевича, похожие страхи относительно конкуренции имели место и 20 лет назад, когда Польша присоединялась к Евросоюзу. Тогда опасались, что польские аграрии уничтожат сельское хозяйство других стран-членов.
Но сейчас, отмечает дипломат, Польша является частью европейской агросистемы, которая работает по единым стандартам, квотам и правилам.
Он подчеркнул, что украинское сельское хозяйство имеет другие цели - не создание внутренней конкуренции, а повышение конкурентоспособности на мировом рынке.
По его словам, это требует трансформации агросектора, адаптации к стандартам ЕС и изменения подходов к ведению бизнеса.
"Конечно, это также, возможно, вопрос трансформации европейской сельскохозяйственной системы, чтобы иметь возможность адаптироваться к этому, но все сводится к конкуренции, не к внутренней конкуренции, а скорее к конкурентоспособности как игрока на мировом рынке", - добавил дипломат.
Попытка новой блокады
Также он напомнил о недавнем решении польского суда, который запретил новую попытку блокады границы. По его мнению, этот кейс - пример того, как правовым способом можно решать конфликтные ситуации.
"Это право народа демонстрировать свои политические, экономические и социальные интересы. И, конечно, польское правительство защищает интересы нашего бизнеса, нашего сельскохозяйственного сектора, это очевидно", - отметил Лукасевич.
По словам дипломата, главное избежать эмоционального напряжения, которое может помешать конструктивному диалогу, ведь евроинтеграция - это долгий, но потенциально успешный путь для обеих стран
Блокада границы в Польше
В субботу, 23 ноября 2024 года, польские фермеры начали акцию протеста у границы с Украиной, а именно в пункте пропуска "Медика - Шегини". Ранее аграрии анонсировали забастовку, которая должна была длиться с 8 октября по 31 декабря 2024 года.
Фермеры блокировали движение грузовиков из Украины и из Польши. На утро на въезд в Украину ждали около 150 грузовиков. Аграрии пропускали по одному грузовику в час.
Организаторы блокады заявили, что фермеры протестуют по двум причинам - увеличение налогов в Польше и подписание ЕС соглашения о свободной торговле со странами Южной Америки.
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