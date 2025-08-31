У Польщі поскандалили МЗС та канцелярія президента через "інструкції" для Навроцького

Канцелярія президента Польщі "злила" в медіа інструкції від Міністерства закордонних справ для Кароля Навроцького перед зустріччю з лідером США Дональдом Трампом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на польські медіа RMF24 та 300polityka .

Що сталося

Днями прем'єр Польщі Дональд Туск розповів, що планує зустрітися з президентом Каролем Навроцьким напередодні його зустрічі з Трампом, та додав, що для нього підготували інструкції та рекомендації.

Після цього керівник президентського Управління міжнародної політики Марцін Пшидач заявив, що канцелярія отримала листа від МЗС. А згодом - його зміст з'явився в ефірі польського медіа Channel Zero.

Що було у листі

У документі, який "злили" в медіа, серед іншого, йшлося про три питання, які "вимагають особливої обережності":

уникати прийняття зобов'язань щодо майбутніх закупівель американського озброєння з огляду на поточний аналіз потреб ЗС Польщі;

утриматися від декларування підтримки американської компанії як виконавця будівництва АЕС, оскільки це було б втручанням у конкурсну процедуру;

уникати порушення питання про можливе запровадження цифрового податку та регулювання.

Водночас речник президента Польщі Рафал Лешкевич заявив, що лист з рекомендаціями МЗС не містить "жодних конкретних інструкцій" для Навроцького. За його словами, лист складався з одного листа А4, який містив, наприклад, речення, що "президент подбати про інтереси Польщі". Лешкевич назвав це "ганебною позицією МЗС".

Як відреагували в МЗС

Злив листа в медіа викликав критику з боку міністра закордонних справ Радислава Сікорського. Він наголосив, що зміст листа не був засекреченим, але порадив Навроцькому пошукати серед своїх радників "того дурня", який допустив його публікацію.

"Натомість тепер ми всі знаємо, в яких справах президент може представляти всю Польщу, а в яких - лише себе", - додав Сікорський.