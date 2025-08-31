В Польше поскандалили МИД и канцелярия президента из-за "инструкций" для Навроцкого

Канцелярия президента Польши "слила" в медиа инструкции от Министерства иностранных дел для Кароля Навроцкого перед встречей с лидером США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польские медиа RMF24 и 300polityka .

Что произошло

На днях премьер Польши Дональд Туск рассказал, что планирует встретиться с президентом Каролем Навроцким накануне его встречи с Трампом, и добавил, что для него подготовили инструкции и рекомендации.

После этого руководитель президентского Управления международной политики Марцин Пшидач заявил, что канцелярия получила письмо от МИД. А позже - его содержание появилось в эфире польского медиа Channel Zero.

Что было в письме

В документе, который "слили" в медиа, среди прочего, речь шла о трех вопросах, "требующих особой осторожности":

избегать принятия обязательств по будущим закупкам американского вооружения, учитывая текущий анализ потребностей ВС Польши;

воздержаться от декларирования поддержки американской компании как исполнителя строительства АЭС, поскольку это было бы вмешательством в конкурсную процедуру;

избегать постановки вопроса о возможном введении цифрового налога и регулирования.

В то же время пресс-секретарь президента Польши Рафал Лешкевич заявил, что письмо с рекомендациями МИД не содержит "никаких конкретных инструкций" для Навроцкого. По его словам, письмо состояло из одного листа А4, который содержал, например, предложение, что "президент позаботиться об интересах Польши". Лешкевич назвал это "позорной позицией МИД".

Как отреагировали в МИД

Слив письма в медиа вызвал критику со стороны министра иностранных дел Радислава Сикорского. Он подчеркнул, что содержание письма не было засекречено, но посоветовал Навроцкому поискать среди своих советников "того дурака", который допустил его публикацию.

"Зато теперь мы все знаем, в каких делах президент может представлять всю Польшу, а в каких - только себя", - добавил Сикорский.