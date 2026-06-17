У Польщі посилюють перевірки працевлаштування іноземців: чим це загрожує українцям

З 8 липня 2026 року Польща посилює правила перевірки трудових контрактів. Інспекція праці зможе примусово перетворювати цивільно-правові угоди на офіційні трудові договори, якщо виявить, що працівник фактично працює у штаті.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на Radiozet.pl.
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Інспекція запроваджує двоетапну модель контролю. Якщо під час аудиту виявлять порушення, інспектор одразу винесе роботодавцю розпорядження про їх виправлення.
У разі ігнорування цих вимог справа може дійти до адміністративного рішення про примусове перетворення цивільно-правового договору на трудовий або до судового позову.
Головним критерієм оцінки стане не назва документа, а реальний формат співпраці. Інспектори перевірятимуть три елементи: особисте виконання обов’язків, наявність керівництва чи нагляду та фіксовані графік і місце роботи. Якщо ці три ознаки присутні, договір має бути трудовим.
Завдяки оцифруванню даних, державні органи зможуть автоматично виявляти підозрілі схеми.
Системи обмінюватимуться інформацією з податковою та фондом соціального страхування, що дозволить швидко знаходити випадки масової підміни штатних посад контрактами B2B або тривалої співпраці за рахунками-фактурами з одним замовником.
Хоча реформа покликана впорядкувати ринок праці, експерти попереджають про можливі наслідки для іноземців.
"Головний ризик для українських працівників не в самих перевірках, а в реакції роботодавців. Компанії, які масово використовують umowa zlecenia або В2В контракти замість трудових договорів, можуть почати скорочувати персонал, змінювати графіки, переводити працівників до підрядників або відмовлятися від найму іноземців, щоб знизити витрати та юридичні ризики", - розповів у коментарі РБК-Україна генеральний директор компанії із працевлаштування у Польщі Gremi Personal Томаш Богдевич.
Експерт наголошує, що автоматичної легалізації кожного контракту не буде. Умови кожного договору оцінюватимуться індивідуально.
"Для українців реформа може дати більше трудових гарантій, але водночас значно підвищити ризик втрати роботи у несумлінних роботодавців. Особливо вразливими є працівники, чиє право на перебування або роботу пов'язане з конкретним роботодавцем", - пояснює Богдевич.
У разі розірвання таких договорів працівникам доведеться терміново шукати нові законні підстави для працевлаштування та уважно контролювати всі терміни повідомлення державних органів.
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