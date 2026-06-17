В Польше ужесточают проверки трудоустройства иностранцев: чем это грозит украинцам

С 8 июля 2026 года Польша ужесточает правила проверки трудовых договоров. Инспекция труда сможет в принудительном порядке преобразовывать гражданско-правовые соглашения в официальные трудовые договоры, если обнаружит, что работник фактически работает в штате.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Radiozet.pl.
Главное:
Инспекция вводит двухэтапную модель контроля. Если в ходе аудита будут выявлены нарушения, инспектор сразу вынесет работодателю предписание об их устранении.
В случае игнорирования этих требований дело может дойти до административного решения о принудительном преобразовании гражданско-правового договора в трудовой или до судебного иска.
Главным критерием оценки станет не название документа, а реальный формат сотрудничества. Инспекторы будут проверять три элемента: личное выполнение обязанностей, наличие руководства или надзора, а также фиксированный график и место работы. Если эти три признака присутствуют, договор должен быть трудовым.
Благодаря оцифровке данных государственные органы смогут автоматически выявлять подозрительные схемы.
Системы будут обмениваться информацией с налоговой службой и фондом социального страхования, что позволит быстро выявлять случаи массовой замены штатных должностей контрактами B2B или длительного сотрудничества по счетам-фактурам с одним заказчиком.
Хотя реформа призвана упорядочить рынок труда, эксперты предупреждают о возможных последствиях для иностранцев.
"Главный риск для украинских работников заключается не в самих проверках, а в реакции работодателей. Компании, которые массово используют umowa zlecenia или B2B-контракты вместо трудовых договоров, могут начать сокращать персонал, изменять графики, переводить работников к подрядчикам или отказываться от найма иностранцев, чтобы снизить расходы и юридические риски", - рассказал в комментарии РБК-Украина генеральный директор компании по трудоустройству в Польше Gremi Personal Томаш Богдевич.
Эксперт подчеркивает, что автоматической легализации каждого контракта не будет. Условия каждого договора будут оцениваться индивидуально.
"Для украинцев реформа может дать больше трудовых гарантий, но в то же время значительно повысить риск потери работы у недобросовестных работодателей. Особенно уязвимы работники, чье право на пребывание или работу связано с конкретным работодателем", - объясняет Богдевич.
В случае расторжения таких договоров работникам придется срочно искать новые законные основания для трудоустройства и внимательно следить за всеми сроками уведомления государственных органов.
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