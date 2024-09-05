ua en ru
Чт, 05 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі показали нові боєприпаси для мінометів RAK, які використовує Україна

Четвер 05 вересня 2024 19:07
UA EN RU
У Польщі показали нові боєприпаси для мінометів RAK, які використовує Україна Фото: боєприпас APR-120 (armyrecognition.com )
Автор: Наталія Кава

У Польщі, на міжнародній виставці MSPO 2024, було представлено керований боєприпас APR-120. Його було розроблено для 120-мм самохідної мінометної системи RAK.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Army Recognition.

Зазначається, що цей снаряд є важливим досягненням в галузі артилерійських технологій. Його розробка була спрямована на підвищення точності ураження цілей і бойової ефективності польських Збройних сил.

Його було розроблено у співпраці польських та українських інженерів. APR-120 унікальний своєю здатністю ефективно уражати броньовані цілі, як-от танки, використовуючи лазерне наведення і кумулятивний заряд.

Ключові характеристики:

  • довжина снаряда - 800 мм;
  • вага - 16,8 кг;
  • дальність ураження - до 8 км;
  • система наведення - напівактивна лазерна система, здатна точно уражати цілі в складних бойових умовах;
  • боєголовка з кумулятивним зарядом, оптимізованою для ураження броньованих цілей.

Боєприпас сумісний з автоматизованою системою заряджання мінометної установки RAK. Це своєю чергою покращує оперативну швидкість та ефективність ведення вогню.

"Очікується, що технологія точного наведення APR-120 стане ключовим активом у сучасній війні, пропонуючи надійне рішення для польських Збройних сил і, можливо, для міжнародних партнерів", - зазначають оглядачі.

Чеська ініціатива з боєприпасів для України

У червні прем'єр-міністр Чехій Петро Фіала повідомив про постачання в Україну першої партії у 50 тисяч боєприпасів. А пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив, що снаряди від Чехії вже допомагають українським військам, скоротивши різницю у пострілах із військами РФ більш ніж удвічі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Війна в Україні
NEWS
Від Ради до СІЗО. Хто такий Нестор Шуфрич та за що його судять
Від Ради до СІЗО. Хто такий Нестор Шуфрич та за що його судять
DAILY
Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Ні кроку без "аусвайсу". Як Кремль змушує українців в окупації брати паспорти РФ