В Польше показали новые боеприпасы для минометов RAK, которые используют Украина

В Польше, на международной выставке MSPO 2024, был представлен управляемый боеприпас APR-120. Он был разработан для 120-мм самоходной минометной системы RAK.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Army Recognition.

Этот снаряд является важным достижением в области артиллерийских технологий. Его разработка была направлена на повышение точности поражения целей и боевой эффективности польских вооруженных сил.

Он был разработан в сотрудничестве польских и украинских инженеров. APR-120 уникален своей способностью эффективно поражать бронированные цели, например танки, используя лазерную наводку и кумулятивный заряд.

Ключевые характеристики:

длина снаряда – 800 мм;

вес – 16,8 кг;

дальность поражения – до 8 км;

система наведения – полуактивная лазерная система, способная точно поражать цели в сложных боевых условиях;

боеголовка с кумулятивным зарядом, оптимизированной для поражения бронированных целей.

Боеприпас совместим с автоматизированной системой зарядки минометной установки RAK. Это в свою очередь улучшает оперативную скорость и эффективность ведения огня.

"Ожидается, что технология точной наводки APR-120 станет ключевым активом в современной войне, предлагая надежное решение для польских Вооруженных сил и, возможно, для международных партнеров", - отмечают обозреватели.

Чешская инициатива по боеприпасам для Украины

В июне премьер-министр Чехий Петр Фиала сообщил о поставках в Украину первой партии в 50 тысяч боеприпасов . А позже президент Владимир Зеленский подтвердил, что снаряды от Чехии уже помогают украинским войскам, сократив разницу в выстрелах с войсками РФ более чем вдвое.

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