У Польщі почалися найбільші військові навчання року Anakonda 23

У Польщі проводяться великі військові навчання, які отримали назву "Анаконда-23". Вони продовжаться з 2 по 26 травня, і стануть найбільшими у 2023 році. У маневрах візьмуть участь 12 тисяч військовослужбовців польської армії, сотні військових НАТО та країн-союзників Альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на офіційний сайт Оперативного командування Збройних сил республіки Польща.

"У рамках наймасштабніших нинішніх навчань під кодовою назвою Anakonda 23, з 2 по 26 травня цього року, солдати та військова техніка Збройних сил Польщі та союзних армій їздитимуть дорогами більшості воєводств Польщі", - йдеться у заяві.

Військові закликали місцевих жителів не публікувати фотографії та інформацію про переміщення військ.

"Не публікуйте інформацію та фотографії, що демонструють пересування військ. Не повідомляйте про місцезнаходження, дати та час проходження військових колон. Будь-які непродумані дії в мережі, особливо в умовах поточної геополітичної ситуації у світі, з показом важливих військових об'єктів, установки та пристрої можуть мати негативні наслідки для системи безпеки та оборони", - просять армійці.

Також водіїв просять бути особливо уважними у разі зустрічі на дорозі військової техніки, і нагадали, що в'їзд між транспортними засобами, що їдуть колоною, заборонений.

Що відомо про навчання Anakonda 23

Нинішні вчення Anakonda - вже дев'яті великі маневри польської армії. Заходи тісно координуються з американським Defender 23 та шведським Aurora 23 у рамках навчань союзників уздовж східного флангу НАТО, передає tvn24.

Цього року "Анаконда" складається з чотирьох частин: студійних навчань бойових ігор стратегічного та оперативного рівнів, комбінованих військових навчань, командно-штабних навчань із використанням комп'ютера та експериментальних навчань.

У них візьмуть участь понад 12 тисяч польських військових та кілька сотень з країн НАТО та партнерів: США, Румунії, Словенії, Швеції, Франції, Литви, Латвії, Естонії та Туреччини.

Особлива увага буде приділена проведенню операцій союзників у регіоні Балтійського моря.

Навчання в рамках активної частини проводитиметься на польських полігонах та за кордоном: у Швеції, Литві, Латвії та Естонії.

Серед озброєнь, що використовуються під час навчань, будуть: танки M1 Abrams, БМП M2 Bradley, гаубиці K9 Thunder та AHS Krab та реактивні установки Langusta.