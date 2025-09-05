ua en ru
У Польщі почали зважувати шкільні рюкзаки: для чого це роблять

П'ятниця 05 вересня 2025 13:26
У Польщі почали зважувати шкільні рюкзаки: для чого це роблять Фото: Дівчинка з рюкзаком у школі (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Польщі співробітники Головної санітарної інспекції розпочали перевірки в школах та зважують рюкзаки учнів. Мета - зберегти здоров’я дітей і навчити правильному наповненню шкільних сумок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland.

Як пояснили в GIS, надмірно важкий рюкзак може спричинити погану поставу, біль у спині та перевантаження м’язів. Інспектори відвідуватимуть навчальні заклади, оцінюватимуть ситуацію та будуть консультувати вчителів і батьків.

У GIS наголошують, що варто регулярно перевіряти вміст рюкзаків, адже діти часто носять непотрібні книги, зошити та гаджети.

"Давайте подбаємо про здоровий хребет наших дітей", - закликають інспектори.

У NFZ додали, що правильний вибір рюкзака також важливий. Він має бути легким, з жорсткою спинкою, широкими регульованими ременями, стабілізуючими застібками та світловідбиваючими елементами.

Ключовим показником є вага рюкзака. Вона не повинна перевищувати 10-15% від маси тіла дитини.

Нагадаємо, РБК-Україна раніше розповідало, як правильно обрати рюкзак для школяра та на що варто звертати увагу.

Також ми писали, що в Україні стартувала програма "Пакунок школяра": родини першокласників можуть отримати одноразову державну допомогу 5000 гривень. Кошти можна витратити на шкільне приладдя, одяг та взуття. Заявку можна подати онлайн через "Дію" або офлайн у сервісних центрах ПФУ до 15 листопада 2025 року. Отримати допомогу можуть батьки, законні представники або уповноважені особи дитячих закладів. Гроші зараховуються на спеціальний рахунок і витрачаються протягом 180 днів.

