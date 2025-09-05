У Польщі почали зважувати шкільні рюкзаки: для чого це роблять

У Польщі співробітники Головної санітарної інспекції розпочали перевірки в школах та зважують рюкзаки учнів. Мета - зберегти здоров’я дітей і навчити правильному наповненню шкільних сумок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на inPoland .

Як пояснили в GIS, надмірно важкий рюкзак може спричинити погану поставу, біль у спині та перевантаження м’язів. Інспектори відвідуватимуть навчальні заклади, оцінюватимуть ситуацію та будуть консультувати вчителів і батьків.

У GIS наголошують, що варто регулярно перевіряти вміст рюкзаків, адже діти часто носять непотрібні книги, зошити та гаджети.

"Давайте подбаємо про здоровий хребет наших дітей", - закликають інспектори.

У NFZ додали, що правильний вибір рюкзака також важливий. Він має бути легким, з жорсткою спинкою, широкими регульованими ременями, стабілізуючими застібками та світловідбиваючими елементами.

Ключовим показником є вага рюкзака. Вона не повинна перевищувати 10-15% від маси тіла дитини.