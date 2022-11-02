UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Польщі побудують першу атомну електростанцію

Фото: міністр клімату та довкілля Польщі Ганна Москва (pgi.gov.pl)
Автор: Антон Малиновський

В середу, 2 листопада, Рада міністрів Польщі прийняла постанову про будівництво в країні великих атомних електростанцій. Першу АЕС будуть будувати в партнерстві з США, а запустити її планують вже в 2033 році.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву Міністерства клімату та довкілля Польщі.

Очільниця міністерства Ганна Москва заявила, що атака РФ на Україну ставить енергетику Європи в складне становище, тому обирати партнера для реалізації Польської ядерно-енергетичної програми потрібно було якомога швидше.

В постанові Ради міністрів йдеться про те, що перша атомна електростанція в Польщі буде побудована на основі американської технології реакторів AP1000.

"Працюємо за графіком. Будівництво першої польської АЕС розпочнеться у 2026 році, а у 2033 році буде введено в експлуатацію перший блок атомної електростанції", - заявила вона.

Раніше повідомлялось, що Польща обрала компанію, яка займеться будівництвом першої в країні АЕС. Нею стала американська Westinghouse.

Також нещодавно голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох заявив, що Польща вважає пакт НАТО-Росія від 1997 року недійсним, тому влада країни хоче розміщення на її території ядерної зброї від альянсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаАЕС