Польща обрала компанію з США для будівництва своєї першої АЕС

Польща обрала американську компанію Westinghouse для будівництва першої атомної електростанції, заявив у п'ятницю голова уряду країни Матеуш Моравецький.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки" .

Westinghouse виграв тендер на будівництво, участь у якому також взяли французький концерн EDF та південнокорейська KHNP.

"Ми підтверджуємо, що у нашому проєкті атомної енергетики буде використовуватися надійна та безпечна технологія", - заявив прем'єр-міністр.

Моравецький сказав, що рішення буде офіційно ухвалено на засіданні кабінету міністрів у Варшаві у середу.

Міністр енергетики США Дженніфер Гренхольм привітала це рішення.

"Це величезний крок у зміцненні наших відносин з Польщею для майбутніх поколінь", - повідомила вона.

Гренхольм сказала, що Польща обрала Westinghouse для реалізації першої частини свого атомного проєкту вартістю 40 мільярдів доларів, не уточнивши суму інвестицій.

Раніше повідомлялося, що Німеччина збирається продовжити роботу двох із трьох останніх у країні атомних електростанцій до наступної весни у зв'язку зі скороченням постачання газу з Росії.

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