В Польше построят первую атомную электростанцию

Глава министерства Анна Москва заявила, что атака РФ на Украину ставит энергетику Европы в сложное положение, поэтому выбирать партнера для реализации Польской ядерно-энергетической программы нужно было как можно скорее.

В постановлении Совета министров говорится, что первая атомная электростанция в Польше будет построена на основе американской технологии реакторов AP1000.

"Работаем по графику. Строительство первой польской АЭС начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции", - заявила она.