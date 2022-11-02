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В Польше построят первую атомную электростанцию

Фото: министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва (pgi.gov.pl)
Автор: Антон Малиновский

В среду, 2 ноября, Совет министров Польши принял постановление о строительстве в стране крупних атомных электростанций. Первую АЭС будут строить в партнерстве с США, а запустить ее планируют уже в 2033 году.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Министерства климата и окружающей среды Польши.

Глава министерства Анна Москва заявила, что атака РФ на Украину ставит энергетику Европы в сложное положение, поэтому выбирать партнера для реализации Польской ядерно-энергетической программы нужно было как можно скорее.

В постановлении Совета министров говорится, что первая атомная электростанция в Польше будет построена на основе американской технологии реакторов AP1000.

"Работаем по графику. Строительство первой польской АЭС начнется в 2026 году, а в 2033 году будет введен в эксплуатацию первый блок атомной электростанции", - заявила она.

Ранее сообщалось, что Польша избрала компанию, которая займется строительством первой в стране АЭС. Ею стала американская Westinghouse.

Также недавно глава Бюро международной политики президента Польши Якуб Кумох заявил, что Польша считает пакт НАТО-Россия от 1997 года недействительным, поэтому власти страны хотят размещения на ее территории ядерного оружия от альянса.

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