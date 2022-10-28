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Польща вважає пакт Росія-НАТО розірваним і хоче ядерну зброю

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Польща, П'ятниця 28 жовтня 2022 19:21
Польща вважає пакт Росія-НАТО розірваним і хоче ядерну зброю Фото: Польща хоче ядерну зброю і війська від НАТО (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Польща вважає, що розв’язавши війну проти України, Росія анулювала пакт з НАТО від 1997 року, який забороняв розміщувати додаткові сили альянсу в Східній Європі. Тепер країна хоче серед іншого і ядерну зброю від НАТО.

Про це заявив голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох, передає РБК-Україна з посиланням на канцелярію польського президента.

В повідомленні йдеться, що раніше президент Польщі Анджей Дуда обговорював з США можливість участі у програмі Nuclear Sharing. Ця програма передбачає, що країни-члени НАТО, які не мають ядерної зброї, можуть отримати її від альянсу. Однак офіційний представник Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що зараз США не мають планів розміщувати ядерну зброю в будь-якій країні, яка вступила до НАТО після 1997 року.

Коментуючи це, Кумох заявив, що пакт Росія-НАТО 1997 року фактично анульовано через агресивні дії Росії.

"У 1997 році було підписано пакт Росія-НАТО, на основі якого існує переконаність у тому, що жодних додаткових постійних сил НАТО у Східній Європі не слід розміщувати. Ми вважаємо, і президент сказав на саміті НАТО, що цей акт мертвий, Росія просто анулювала його агресією проти України", - сказав Кумох.

Також він заявив, що наразі Польща залишається дуже зацікавленою ​​у розміщенні сил НАТО у Польщі та участі у програмі Nuclear Sharing.

Нагадаємо, що 26 жовтня, сенат Польщі ухвалив постанову про визнання влади Росії терористичним режимом.

А прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україні зараз потрібна фінансова та військова підтримка, щоб вистояти у війні, яку розв'язала Росія, а не "плани" на майбутнє, які деякі лідери ЄС починають будувати замість цього.

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