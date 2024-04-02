У Польщі планують виявляти російські ракети та дрони з пожежних та мобільних веж

У зв'язку з прольотом вже третьої російської ракети над Польщею законопроекту буде надано найвищий пріоритет і, як оголошено, його буде розглянуто на наступній сесії Сейму.

Згідно з проектом, мережа військових радарів (на суші, у повітрі та на воді) буде доповнена "павутинням" пунктів спостереження та попередження, керованої насамперед цивільними службами. Державні лісництва повинні відіграти важливу роль у цій діяльності, використовуючи понад сімсот спостережних веж та веж виявлення пожежі, які мають середню висоту 35 м, забезпечують радіус спостереження від 10 до 15 км та розташовані по всій Польщі.

Оплата послуг

Ідея депутатів може викликати великий інтерес у Польщі, оскільки армія надає систему компенсацій та стимулів для людей, які хочуть взяти участь у всій програмі: як спостерігачі або ті, хто має намір надати в оренду власне обладнання та інфраструктуру.

Мобільні оператори можуть бути особливо зацікавлені. У Польщі створили цілу мережу високих веж, на яких люди не можуть перебувати (бо вони є лише базами для мережевих та комунікаційних пристроїв). Після перевірки, проведеної наприкінці 2023 року польською армією, було встановлено, що значна частина цих установок може бути корисною у системі попередження про повітряний наліт після встановлення на них камер з детекторами руху.

Спостерігачі "Павутини" повинні діяти: або на базі підготовлених або адаптованих спостережних пунктів, або на базі існуючої або створюваної оптико-електронної спостережної мережі. У першому випадку передбачається, що будуть задіяні всі наявні вежі, які забезпечують достатню видимість і дозволяють перебувати там спостерігачам. Витрати пристосування таких об'єктів служби спостереження візьме він держава.

Виявлення цілей

Кожен "спостерігач" має користуватися лише простою комунікаційною панеллю, "вбудованою" на екрані звичайного смартфона. Цей робочий стіл працюватиме дуже швидко, оскільки програмне забезпечення NETOPL вимагає від спостерігача натискання всього двох кнопок, які вказують на загрозу, якщо він помітить загрозу:

- яка мета (ракета, дрон, літак/вертоліт);

- і в якому напрямку він летить за допомогою 12 стрілок, схожих на годинник, помічений на екрані (що, якщо телефон розташувати в правильному положенні, дозволить вказати, куди летить даний об'єкт);

Знаючи точне розташування заданої точки спостереження, програмне забезпечення системи автоматично прокладе маршрут об'єкта, який після кількох повідомлень від різних спостерігачів буде відносно точним. Більше того, інші спостерігачі, які знаходяться на цій траєкторії польоту, будуть негайно попереджені про загрозу, що наближається, і, маючи більше часу, зможуть ввести про неї додаткову інформацію.

Програмне забезпечення NETOPL на смартфоні також дозволяє додатково вказати: відстань, на якій об'єкт пройшов заданий контрольно-пропускний пункт, висоту польоту, а також повну ідентифікацію об'єкта (наприклад, вказавши, що це великий дрон-камікадзе "Шахед").

На думку розробників законопроекту, таке рішення забезпечить повне покриття всієї країни системою оповіщення та дозволить краще діяти як силам ППО, так і цивільній обороні - наприклад шляхом оповіщення населення.

Російські ракети у Польщі

Нагадаємо, російські ракети неодноразово залітали на територію Польщі, однак або не були виявлені, або проігноровані польською армією.

Зокрема, у грудні 2022 року російська крилата ракета Х-55 пролітала 450 км над територією Польщі та впала під містом Бидгощ.

Окрім того, російська ракета залетіла на територію Польщі під час удару по Україні 24 березня. Через це там підняли в небо авіацію, зокрема авіацію НАТО. У повітряному просторі Польщі ракета була 39 секунд, після чого розвернулася та вдарила по Україні.