В Польше планируют выявлять российские ракеты и дроны с пожарных и мобильных вышек

В связи с пролетом уже третьей российской ракеты над Польшей законопроекту будет присвоен высший приоритет и, как объявлено, он будет рассмотрен на следующей сессии Сейма.

Согласно проекту, сеть военных радаров (на суше, в воздухе и на воде) будет дополнена "паутиной" пунктов наблюдения и предупреждения, управляемой в первую очередь гражданскими службами. Государственные лесничества должны сыграть важную роль в этой деятельности, используя более семисот наблюдательных вышек и вышек обнаружения пожара, которые имеют среднюю высоту 35 м, обеспечивают радиус наблюдения от 10 до 15 км и расположены по всей Польше.

Оплата услуг

Идея депутатов может вызвать большой интерес в Польше, поскольку армия предоставляет систему компенсаций и стимулов для людей, которые хотят принять участие во всей программе: в качестве наблюдателей или тех, кто намерен предоставить в аренду собственное оборудование и инфраструктуру.

Мобильные операторы могут быть особенно заинтересованы. В Польше создали целую сеть высоких мачт, на которых люди не могут находиться (потому что они являются лишь базами для сетевых и коммуникационных устройств). После проверки, проведенной в конце 2023 года польской армией, было установлено, что значительная часть этих установок может быть полезна в системе предупреждения о воздушном налете после установки на них камер с детекторами движения.

Наблюдатели "Паутины" должны действовать: либо на базе подготовленных или адаптированных наблюдательных пунктов, либо на базе существующей или создаваемой оптико-электронной наблюдательной сети. В первом случае предполагается, что будут задействованы все имеющиеся вышки, обеспечивающие достаточную видимость и позволяющие находиться там наблюдателям. Затраты на приспособление таких объектов для службы наблюдения возьмет на себя государство.

Выявление целей

Каждому "наблюдателю" предстоит пользоваться лишь простой коммуникационной панелью, "встроенной" на экране обычного смартфона. Этот рабочий стол будет работать очень быстро, поскольку программное обеспечение NETOPL требует от наблюдателя нажатия всего двух кнопок, указывающих на угрозу, если он заметит угрозу:

- какая цель (ракета, дрон, самолет/вертолет);

- и в каком направлении он летит с помощью 12 стрелок, похожих на часы, отмеченных на экране (что, если телефон расположить в правильном положении, позволит указать, куда летит данный объект);

Зная точное местоположение заданной точки наблюдения, программное обеспечение системы автоматически проложит маршрут объекта, который после нескольких сообщений от разных наблюдателей будет относительно точным. Более того, другие наблюдатели, находящиеся на этой траектории полета, будут немедленно предупреждены о приближающейся угрозе и, имея больше времени, смогут ввести о ней дополнительную информацию.

Программное обеспечение NETOPL на смартфоне также позволяет дополнительно указать: расстояние, на котором объект прошел заданный контрольно-пропускной пункт, высоту полета, а также полную идентификацию объекта (например, указав, что это большой дрон-камикадзе "Шахед").

По мнению разработчиков законопроекта, такое решение обеспечит полное покрытие всей страны системой оповещения и позволит лучше действовать как силам ПВО, так и гражданской обороне - например, путем оповещения населения.

Российские ракеты в Польше

Напомним, российские ракеты неоднократно залетали на территорию Польши, однако или не были выявлены, или были проигнорированы польской армией.

В частности, в декабре 2022 года российская крылатая ракета Х-55 пролетала 450 км над территорией Польши и упала под городом Быдгощ.

Кроме того, российская ракета залетела на территорию Польши во время удара по Украине 24 марта. Из-за этого там подняли в небо авиацию, в том числе авиацию НАТО. В воздушном пространстве Польши ракета находилась 39 секунд, после чего развернулась и ударила по Украине.