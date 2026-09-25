У Польщі підпалили станцію Starlink, підозрюють спецслужби Росії

Інцидент стався увечері 23 вересня у Волі Кробовській (Груєцький повіт Мазовецького воєводства). Унаслідок пожежі на території наземної базової станції супутникового зв'язку Starlink було завдано значної матеріальної шкоди.

За словами речника прокуратури, наявні докази, зокрема записи з камер спостереження, чітко вказують на те, що це був умисний підпал.

"Існує обґрунтована підозра, що злочинці діяли за наказом російських спецслужб. Їхньою метою було порушення інтернет-з’єднання системи Starlink у Польщі та інших країнах Центральної та Східної Європи", - зазначив Новак.

Розслідування розпочали у п'ятницю, 25 вересня. На місці події прокурори разом із офіцерами Агентства внутрішньої безпеки (ABW) та Центрального бюро розслідувань поліції провели огляд території та опитали свідків.

Справу передали до Радомських відділень ABW та Центрального бюро розслідувань поліції. Наразі розслідування триває, підозри нікому ще не висували.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Чеслав Мрочек також підтвердив факт підпалу, додавши, що правоохоронці встановлюють усі обставини диверсії.