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В Польше подожгли станцию Starlink, подозревают спецслужбы России

20:50 25.09.2026 Пт
2 мин
aimg Сергей Козачук
Фото: в Польше расследуют поджог станции Starlink (Getty Images)

Пожар на спутниковой станции Starlink в Польше расследуется как акт диверсии и террористическое преступление, совершенное в интересах российских спецслужб.

Об этом заявил спикер Национальной прокуратуры Польши Пшемислав Новак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

Инцидент произошел вечером 23 сентября в Воле Кробовской (Груецкий уезд Мазовецкого воеводства). В результате пожара на территории наземной базовой станции спутниковой связи Starlink был причинен значительный материальный ущерб.

По словам спикера прокуратуры, имеющиеся доказательства, в том числе записи с камер наблюдения, четко указывают на то, что это был умышленный поджог.

"Существует обоснованное подозрение, что преступники действовали по приказу российских спецслужб. Их целью было нарушение интернет-соединения системы Starlink в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы", – отметил Новак.

Расследование было начато в пятницу, 25 сентября. На месте происшествия прокуроры вместе с офицерами Агентства внутренней безопасности (ABW) и Центрального бюро расследований полиции провели осмотр территории и опросили свидетелей.

Дело передали в Радомские отделения ABW и Центральное бюро расследований полиции. Расследование продолжается, подозрения никому еще не выдвигали.

Заместитель министра внутренних дел и администрации Чеслав Мрочек также подтвердил факт поджога, добавив, что правоохранители устанавливают все обстоятельства диверсии.

Напомним, что в последнее время российские спецслужбы значительно активизировали гибридные атаки в Европе.

Главной целью Кремля остается дестабилизация и повреждение объектов критической, транспортной и логистической инфраструктуры, обеспечивающих помощь Украине.

Кроме того, западные СМИ и эксперты по безопасности предупреждают, что российский диктатор Владимир Путин готовит новую волну диверсий и покушений в странах НАТО.

Аналитики фиксируют резкое обострение "теневой войны" РФ против европейских государств, где под прицелом оказываются железные дороги, мосты, системы связи и приграничные объекты.

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