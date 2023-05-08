У Польщі перевізники хочуть заблокувати пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Перевізники вимагають заборонити в'їзд до Польщі напівпричепів з білоруською та російською реєстрацією, припинити діяльність білоруських та російських компаній "під польським прикриттям" та повернути обов'язковість дозволів для транспортних компаній з України.

При цьому воєвода Люблінського воєводства вже дозволив проводити таку акцію протесту до 9 червня.

"Ми очікуємо, що в акції візьме участь близько сотні вантажівок", - розповів один з організаторів Каміль Амброзяк.

Варто зауважити, що пункт пропуску "Корощин-Козловичі" - єдиний на кордоні Польщі та Білорусі, де може проїжджати вантажний транспорт.