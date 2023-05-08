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У Польщі перевізники хочуть заблокувати пункт пропуску на кордоні з Білоруссю

Ілюстративне фото: у Польщі перевізники хочуть заблокувати пункт пропуску на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Польські перевізники анонсували блокування пункту пропуску "Корощин-Козловичі" для вантажівок. Воно розпочнеться вже завтра, 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita.

Перевізники вимагають заборонити в'їзд до Польщі напівпричепів з білоруською та російською реєстрацією, припинити діяльність білоруських та російських компаній "під польським прикриттям" та повернути обов'язковість дозволів для транспортних компаній з України.

При цьому воєвода Люблінського воєводства вже дозволив проводити таку акцію протесту до 9 червня.

"Ми очікуємо, що в акції візьме участь близько сотні вантажівок", - розповів один з організаторів Каміль Амброзяк.

Варто зауважити, що пункт пропуску "Корощин-Козловичі" - єдиний на кордоні Польщі та Білорусі, де може проїжджати вантажний транспорт.

Нагадаємо, 5 травня стало відомо, що польські перевізники заблокували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" на кордоні з Україною.

При цьому 7 травня Україна заявила , що знайшла рішення для розблокування пункту "Ягодин-Дорогуськ".

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