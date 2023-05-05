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На кордоні з Польщею один із пунктів пропуску призупинив рух вантажівок: що сталося

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Волинська область, П'ятниця 05 травня 2023 11:03
На кордоні з Польщею один із пунктів пропуску призупинив рух вантажівок: що сталося Фото: на кордоні з Польщею один із пунктів пропуску призупинив рух вантажівок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Польща призупинила оформлення вантажівок на в’їзд та виїзд на пункті пропуску "Дорогуськ - Ягодин". Це сталося через акцію протесту польських фермерів на кордоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДПСУ.

"У звʼязку з акцією протесту польських перевізників перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" польською Стороною призупинено оформлення вантажівок на в’їзд та виїзд", - йдеться в повідомленні.

Вказано, що на вʼїзд в Україну пропускається лише транспорт з гуманітарною допомогою, небезпечними вантажами та тваринами.

Пропуск автобусів здійснюється у звичному порядку.

Водіїв вантажних транспортних засобів закликають врахувати відповідну інформацію

Зазначимо, вчора прикордонники попереджали, що Польща може призупинити оформлення вантажівок перед пунктом пропуску "Дорогуськ - Ягодин" через акцію протесту.

Нагадаємо, на початку квітня польські фермери погрожували заблокувати на кілька днів пункт пропуску "Ягодин - Дорогуськ" через значний імпорт зерна з України.

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