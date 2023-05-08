В Польше перевозчики хотят заблокировать пункт пропуска на границе с Беларусью

Польские перевозчики анонсировали блокировку пункта пропуска "Корощин-Козловичи" для грузовиков. Она начнется уже завтра, 9 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Rzeczpospolita.
Перевозчики требуют запретить въезд в Польшу полуприцепов с белорусской и российской регистрацией, прекратить деятельность белорусских и российских компаний "под польским прикрытием" и вернуть обязательность разрешений для транспортных компаний из Украины.
При этом воевода Люблинского воеводства уже разрешил проводить такую акцию протеста до 9 июня.
"Мы ожидаем, что в акции примет участие около сотни грузовиков", - рассказал один из организаторов Камиль Амброзяк.
Стоит заметить, что пункт пропуска "Корощин-Козловичи" - единственный на границе Польши и Беларуси, где может проезжать грузовой транспорт.
Напомним, 5 мая стало известно, что польские перевозчики заблокировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" на границе с Украиной.
При этом 7 мая Украина заявила, что нашла решение для разблокирования пункта "Ягодин-Дорогуск".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.