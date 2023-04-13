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В Польше перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие

Новина українською →
Польша, Четверг 13 апреля 2023 17:25
В Польше перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие Иллюстративное фото: в Польше перевернулся автобус с украинцами (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В четверг, 13 апреля, в польском селе Эльжбецине возле Буско-Здруя автобус съехал с дороги и взлетел в кювет. В результате аварии пострадали четверо украинцев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на inpoland.net.pl.

Как сообщается, в автобусе ехало 14 человек, из них 12 пассажиров и двое водителей.

В результате аварии четыре человека получили легкие травмы. Три женщины и 15-летний парень были доставлены в местную больницу.

В полиции сообщили, что водитель автобуса, вероятно, чтобы избежать столкновения с выскочившей на дорогу серной, резко повернул направо. В результате транспортное средство съехало на обочину и перевернулось.

Автобус направлялся из Украины в Познань. Внутри были только граждане Украины. Все они (кроме травмированных) после аварии остались на соседней заправке ждать другого автобуса.

В Польше перевернулся автобус с украинцами: есть пострадавшие

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на автодороге Одесса-Рени со стороны пункта пропуска "Удобное" временно остановлено движение автотранспорта. Причиной тому ДТП с участием автобуса.

Также ранее мы писали, что на юге Польши в районе города Мысловице столкнулись микроавтобусы, которые перевозили украинцев. В результате инцидента есть пострадавшие.

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