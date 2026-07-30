У Польщі пасажири виштовхнули з потяга чоловіків, які напали на українця

потязі під Варшавою двоє чоловіків намагались напасти на українця, втрутитись довелось іншим пасажирам, які виштовхнули агресора з вагона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wirtualna Polska.
Інцидент стався у потязі сполученням Варшава-Тлуш поблизу станції Кобилка-Оссув. За словами поліції, двоє чоловіків - 20 і 22 років - почали чіплятися до 16-річного громадянина України. Сам підліток пізніше розповів, що й не знає, чому саме до нього причепились.
За кадрами, оприлюдненими в мережі, нападники ображали й погрожували хлопцю. Користувачі мережі також повідомляли, що чоловіки вигукували ксенофобські гасла проти українців і білорусів.
Коли один з агресорів спробував наблизитись до пасажира, який знімав ситуацію на відео, його зупинили інші люди у вагоні.
Начальник потяга наказав чоловікам покинути вагон. Зав'язалась штовханина, під час якої агресор відштовхнув начальника потяга - у відповідь інший пасажир виштовхнув нападника з потяга. Його спільника також знешкодили.
Обох чоловіків перевірили на алкоголь, вони виявились тверезими, на інші речовини їх не перевіряли.
За словами поліції, мати потерпілого хлопця не побажала подавати заяву й не підтвердила, що інцидент мав національний підтекст. Правоохоронці також зазначили, що не отримували жодного офіційного повідомлення про ксенофобські вигуки, про які писали в мережі.
Чоловіків оштрафували за порушення громадського порядку - по 500 злотих кожному.
Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у Польщі за останній час. У Вроцлаві суд взяв під варту на три місяці двох чоловіків, яких підозрюють у нападі на українську пару, атриманим загрожує тривалий термін увʼязнення.