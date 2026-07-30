В Польше пассажиры вытолкнули из поезда мужчин, напавших на украинца

Что произошло в поезде

Инцидент произошел в поезде сообщением Варшава-Тлуш вблизи станции Кобылка-Оссов. По словам полиции, двое мужчин - 20 и 22 лет - начали приставать к 16-летнему гражданину Украины. Сам подросток позже рассказал, что и не знает, почему именно к нему придрались.

За кадрами, обнародованными в сети, нападавшие оскорбляли и угрожали парню. Пользователи сети также сообщали, что мужчины восклицали ксенофобские лозунги против украинцев и белорусов.

Когда один из агрессоров попытался приблизиться к снимавшему ситуацию на видео пассажиру, его остановили другие люди в вагоне.

Как завершился конфликт

Начальник поезда приказал мужчинам покинуть вагон. Завязалась толкотня, во время которой агрессор оттолкнул начальника поезда - в ответ другой пассажир вытолкнул нападающего из поезда. Его сообщника также обезвредили.

Что сделала полиция

Оба мужчины были проверены на алкоголь, они оказались трезвыми, на другие вещества их не проверяли.

По словам полиции, мать потерпевшего парня не пожелала подавать заявление и не подтвердила, что у инцидента был национальный подтекст. Правоохранители также отметили, что не получали никакого официального уведомления о ксенофобских возгласах, о которых писали в сети.

Мужчин оштрафовали за нарушение общественного порядка – по 500 злотых каждому.