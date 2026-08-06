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У Польщі опозиція пропонує депортувати безробітних українських чоловіків

18:22 06.08.2026 Чт
2 хв
Чим у партії виправдовують ідею депортації українців?
aimg Валерія Абабіна
У Польщі опозиція пропонує депортувати частину українців (getty images)

У Польщі опозиційна партія "Право і Справедливість" виступила з ідеєю депортувати українських чоловіків призовного віку, які не працюють у країні легально.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Slawa.

Як передає видання, про ініціативу заявив член партії "Право і Справедливість" Тобіаш Бохенський. Ідеться лише про чоловіків призовного віку, які не працюють у Польщі легально.

За інформацією видання, проєкт передбачає створення центрів депортації, які мають спростити та прискорити весь процес.

Як у партії пояснюють ініціативу

Політик наголосив, що для безпеки та свободи Центрально-Східної Європи Україна має перемогти.

У зв'язку з цим у ПіС депортацію подають як спосіб повернути українських чоловіків на батьківщину.

"Одним із перших, найбільш важливих рішень уряду буде рішення про депортацію українських чоловіків призовного віку, які не працюють легально в Польщі. Вони матимуть можливість боротися за свою батьківщину, щоб жах цієї війни швидше закінчився. І польська держава у цьому рішуче, категорично і безкомпромісно допоможе", - заявив Бохенський.

Нагадаємо, "Право і Справедливість" наразі перебуває в опозиції, тож ініціатива може бути реалізована лише в разі приходу партії до влади. Раніше чинний прем'єр Польщі Дональд Туск заявляв, що з країни депортуватимуть іноземців, які брутально порушують закон.

Питання перебування українських чоловіків у ЄС загалом залишається дискусійним.

Раніше Польща підтримала перегляд правил тимчасового захисту для українців у Євросоюзі та виступила за виключення частини чоловіків призовного віку з цієї системи

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