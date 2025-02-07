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Туск зробив заяву про депортацію іноземців з Польщі та згадав про українців

Польща, П'ятниця 07 лютого 2025 19:05
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Туск зробив заяву про депортацію іноземців з Польщі та згадав про українців Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що кожен, хто порушить закон, буде депортований з країни. В цьому контексті він згадав і про українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на PAP.

"Я попросив міністра внутрішніх справ і адміністрації та міністра юстиції представити швидкий план негайного реагування на організовану та агресивну злочинність, вчинену іноземцями. Кожен, хто відвідає Польщу, скористається нашою гостинністю та брутально порушить закон, буде депортований з Польщі", - заявив він.

За словами Туска, "найближчими днями ці рішення матимуть практичний вимір", а так званий міграційний пакт буде містити багато положень, які "з точки зору південних країн можуть і будуть сприяти захисту Європейського Союзу і цих країн від нелегальної міграції".

"Там є багато положень, які повинні полегшити (діяти) всім європейським країнам у їхній політиці повернення. Я не хочу використовувати брутальні слова, як "депортація", а повернення. Усі ці механізми, які дозволять більш ефективний захист від нелегальної міграції, Польща не лише поважатиме, але й підтримуватиме", - заявив глава польського уряду.

Туск підкреслив, що Польща перебуває в особливій ситуації, нагадавши про наплив мігрантів на кордоні Польщі з Білоруссю, інспірований главою білоруського режиму Олександром Лукашенком і главою Кремля Володимиром Путіним, а більш вагомим аргументом, за його словами, є те, що "Польща відкрила свої кордони та серця для 2 млн біженців з України".

"Якщо хтось у Європі думає, що Польща повинна взяти на себе інші тягарі, то незалежно від того, хто це говорить, я скажу, що Польща цього не виконуватиме. Кінець історії", - заявив прем'єр.

Як повідомлялось раніше, у низці випадків українців можуть депортувати з Польщі терміном до 5 років. У країні проживає понад 2,3 мільйона українців, у тому числі близько 985 тисяч біженців.

Додамо, що до цього РБК-Україна писало, що у Польщі готові за необхідності допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони допомогли своїй країні у війні проти Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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