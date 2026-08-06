В Польше оппозиция предлагает депортировать безработных украинских мужчин

Как передает издание, об инициативе заявил член партии "Право и Справедливость" Тобиаш Бохенский. Речь идет только о мужчинах призывного возраста, которые не работают в Польше легально.

Проект предполагает создание центров депортации, которые должны упростить и ускорить весь процесс.

Как в партии объясняют инициативу

Политик подчеркнул, что для безопасности и свободы Центральной и Восточной Европы Украина должна победить.

В связи с этим в ПиС депортацию представляют как способ вернуть украинских мужчин на родину.

"Одним из первых, наиболее важных решений правительства будет решение о депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не работают легально в Польше. У них будет возможность бороться за свою родину, чтобы ужас этой войны быстрее закончился. И польское государство в этом решительно, категорически и бескомпромиссно поможет", - заявил Бохенский.