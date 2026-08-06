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В Польше оппозиция предлагает депортировать безработных украинских мужчин

18:22 06.08.2026 Чт
2 мин
Чем в партии оправдывают идею депортации украинцев?
aimg Валерия Абабина
В Польше оппозиция предлагает депортировать часть украинцев (getty images)

В Польше оппозиционная партия "Право и Справедливость" выступила с идеей депортировать украинских мужчин призывного возраста, не работающих в стране легально.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Slawa.

Как передает издание, об инициативе заявил член партии "Право и Справедливость" Тобиаш Бохенский. Речь идет только о мужчинах призывного возраста, которые не работают в Польше легально.

Проект предполагает создание центров депортации, которые должны упростить и ускорить весь процесс.

Как в партии объясняют инициативу

Политик подчеркнул, что для безопасности и свободы Центральной и Восточной Европы Украина должна победить.

В связи с этим в ПиС депортацию представляют как способ вернуть украинских мужчин на родину.

"Одним из первых, наиболее важных решений правительства будет решение о депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не работают легально в Польше. У них будет возможность бороться за свою родину, чтобы ужас этой войны быстрее закончился. И польское государство в этом решительно, категорически и бескомпромиссно поможет", - заявил Бохенский.

Напомним, "Право и Справедливость" сейчас находится в оппозиции, поэтому инициатива может быть реализована только в случае прихода партии к власти. Ранее действующий премьер Польши Дональд Туск заявлял , что из страны будут депортировать иностранцев, грубо нарушающих закон.

Вопрос пребывания украинских мужчин в ЕС в целом остается дискуссионным.

Ранее Польша поддержала пересмотр правил временной защиты для украинцев в Евросоюзе и выступила за исключение части мужчин призывного возраста из этой системы.

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