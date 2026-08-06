В Польше оппозиция предлагает депортировать безработных украинских мужчин

В Польше оппозиционная партия "Право и Справедливость" выступила с идеей депортировать украинских мужчин призывного возраста, не работающих в стране легально.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Slawa.
Как передает издание, об инициативе заявил член партии "Право и Справедливость" Тобиаш Бохенский. Речь идет только о мужчинах призывного возраста, которые не работают в Польше легально.
Проект предполагает создание центров депортации, которые должны упростить и ускорить весь процесс.
Политик подчеркнул, что для безопасности и свободы Центральной и Восточной Европы Украина должна победить.
В связи с этим в ПиС депортацию представляют как способ вернуть украинских мужчин на родину.
"Одним из первых, наиболее важных решений правительства будет решение о депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не работают легально в Польше. У них будет возможность бороться за свою родину, чтобы ужас этой войны быстрее закончился. И польское государство в этом решительно, категорически и бескомпромиссно поможет", - заявил Бохенский.
Напомним, "Право и Справедливость" сейчас находится в оппозиции, поэтому инициатива может быть реализована только в случае прихода партии к власти. Ранее действующий премьер Польши Дональд Туск заявлял , что из страны будут депортировать иностранцев, грубо нарушающих закон.
Вопрос пребывания украинских мужчин в ЕС в целом остается дискуссионным.
Ранее Польша поддержала пересмотр правил временной защиты для украинцев в Евросоюзе и выступила за исключение части мужчин призывного возраста из этой системы.