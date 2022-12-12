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В Польше ожидают увеличения потока украинских беженцев, будут просить помощи у ЕС

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Понедельник 12 декабря 2022 16:53
В Польше ожидают увеличения потока украинских беженцев, будут просить помощи у ЕС Фото: Анджей Дуда, президент Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Польши Анджей Дуда ожидает увеличения количества украинских беженцев этой зимой. По его мнению, его страна и Германия должны обратиться в ЕС за помощью.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как отметил Дуда, ЕС должен предоставить Польше и Германии финансовую поддержку, поскольку страны "несут особое бремя в связи с приемом беженцев".

"Я считаю, что мы должны обратиться к европейскому сообществу, чтобы была финансовая поддержка для наших стран, которые несут особое бремя в связи с приемом беженцев из Украины", - заявил Дуда.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Европе тем временем грозит новый миграционный кризис , ведь страны пытаются принять как украинцев, так и беженцев из других стран.

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