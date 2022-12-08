Не тільки українці. Європа переживає рекордний наплив біженців

Європейській зоні загрожує нова міграційна криза, адже країни намагаються прийняти як українців, так і біженців із інших країн.

Через це муніципалітети все частіше досягають межі своїх можливостей, повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на schengenvisainfo.com.

Країни відмовляються приймати мігрантів через брак місць

Збільшення кількості мігрантів загрожує ЄС новою міграційною кризою, яка може бути подібна до тієї, яка сталася в 2015 році. Ситуація з розміщенням біженців викликає занепокоєння в цих країнах.

У вересні 2022 року до органів влади ЄС, Норвегії та Швейцарії було подано 98 000 заявок на надання міжнародного прихистку (статус біженця – ред.), що є найбільшою кількістю з 2016 року.

Фото: Підтримка українців за кордоном (gettyimages.com)

Ситуація змушує країни ЄС побоюватися нової людської хвилі в регіоні. Особливо проти міграції виступають у Південній Європі.

Нещодавно новий прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні відмовилася дозволити причалитии рятувальному кораблю із 234 мігрантами, їх вирішили прийняти у Франції.

Німецькі міста не справляються з напливом українців

У Німеччині в багатьох містах більше не можуть прийняти українців та біженців, заявили в Асоціації німецьких міст.

"Нам доведеться почати покладатися на надзвичайні рішення, тому що звичайне житло, яке було б надано для цієї мети, недоступне за кількістю та якістю", – сказав мер Штраубінга Маркус Паннермайр.

В колишньому аеропорту Тегель у Берліні облаштували 3600 місць для українців, які прибудуть через холоди. Біженці сплять на ліжках у спільних приміщеннях, поки розглядаються їхні запити на міжнародний захист.

Фото: Українські біженців в аеропорту Тегель в Берліні (gettyimages.com)

Європейський уряд критикують за краще ставлення до українців

Ситуація настільки ж складна в Бельгії – житлова система переповнена, а приблизно 3000 чоловіків-біженців не мають доступу до притулку. В Бельгії немає місця вже два місяці, і через цю ситуацію відмовляють навіть жінкам і дітям.

Європейський уряд критикують за краще ставлення і швидкий прийом українців на тлі відмов іншим біженцям, навіть жінок із дітьми. З огляду на це європейські громадяни можуть вагатися щодо надання захисту мігрантам.

Партія "Шведські демократи", яка є менш толерантною до мігрантів, набрала близько 20% голосів на національних виборах у вересні. Це свідчить про те, що європейські громадяни втомлюються від мігрантів і для боротьби з цим явищем можуть бути вжиті більш жорсткі заходи.

Нагадаємо, ми писали, як змінити країну прихистку та отримати тимчасовий захист в ЄС повторно.