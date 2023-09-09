ua en ru
Сб, 09 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Польщі очікують спроби РФ і Білорусі дестабілізувати ситуацію в країні на виборах

Субота 09 вересня 2023 00:17
UA EN RU
У Польщі очікують спроби РФ і Білорусі дестабілізувати ситуацію в країні на виборах Фото: влада Польщі попереджає про спроби РФ і Білорусі втрутитися у вибори (pap.pl)
Автор: Володимир Костирін

РФ та Білорусь можуть спробувати дестабілізувати ситуацію у Польщі під час парламентських виборів, які відбудуться у країні 15 жовтня.

Про це заявив уповноважений уряду з безпеки інформаційного простору Польщі Станіслав Жарин, передає РБК-Україна з посиланням на PAP.

Польський чиновник зазначив, що влада країни "чітко бачить" розрахунок Москви на "зміну політичної лінії" у Варшаві та подальшу "нормалізацію двосторонніх відносин".

Водночас розганяються пропагандистські наративи та фейки, спрямовані на створення враження, нібито Польща загрожує РФ та Білорусі у військово-політичному відношенні.

Як пояснив Жарин, такі вигадані "сюжети" насправді адресовані внутрішній аудиторії в Білорусі та Росії, проте за допомогою соцмереж подібна дезінформація також сягає частини польського суспільства.

Він заявив про те, що російські та білоруські державні ЗМІ "надсилають сигнал", що влада Польщі побоюється "революції в суспільстві" під час парламентських виборів.

При цьому держсекретар канцелярії польського прем'єра наголошує, що виборчий процес та підрахунок голосів "настільки добре підготовлені, що дестабілізувати ситуацію в Польщі буде нелегко".

Проте, додав чиновник, влада Польщі "має бути готовою" до подібних спроб з боку РФ і Білорусі.

Вибори у Польщі

Нагадаємо, раніше польський президент Анджей Дуда призначив вибори до парламенту Польщі. Вони відбудуться 15 жовтня.

Також повідомлялося, що в МВС Польщі очікують на спробу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка втрутитися у вибори.

Нещодавно у Польщі опозиція зняла з виборів кандидата після того, як той відмовився називати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Польща
NEWS
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
Штраф або арешт: в Україні хочуть карати за образу військових
DAILY
Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Рахунок за війну. Як Україні стягнути з Росії компенсацію та чому Захід поки зволікає