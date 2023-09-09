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В Польше ожидают попытки РФ и Беларуси дестабилизировать ситуацию в стране на выборах

Суббота 09 сентября 2023 00:17
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В Польше ожидают попытки РФ и Беларуси дестабилизировать ситуацию в стране на выборах Фото: власти Польши предупреждают о попытках РФ и Беларуси вмешаться в выборы (pap.pl)
Автор: Владимир Костырин

РФ и Беларусь могут попытаться дестабилизировать ситуацию в Польше во время парламентских выборов, которые состоятся в стране 15 октября.

Об этом заявил уполномоченный правительства по безопасности информационного пространства Польши Станислав Жарин, передает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Польский чиновник отметил, что власти страны "четко видят" расчет Москвы на "смену политической линии" в Варшаве и дальнейшую "нормализацию двусторонних отношений".

В то же время разгоняются пропагандистские нарративы и фейки, направленные на создание впечатления, будто Польша угрожает РФ и Беларуси в военно-политическом отношении.

Как пояснил Жарин, такие выдуманные "сюжеты" на самом деле адресованы внутренней аудитории в Беларуси и России, однако с помощью соцсетей подобная дезинформация также достигает части польского общества.

Он заявил о том, что российские и белорусские государственные СМИ "посылают сигнал", что власти Польши опасаются "революции в обществе" во время парламентских выборов.

При этом госсекретарь канцелярии польского премьера подчеркивает, что избирательный процесс и подсчет голосов "настолько хорошо подготовлены, что дестабилизировать ситуацию в Польше будет нелегко".

Тем не менее, добавил чиновник, власти Польши "должны быть готовы" к подобным попыткам со стороны РФ и Беларуси.

Выборы в Польше

Напомним, ранее польский президент Анджей Дуда назначил выборы в парламент Польши. Они состоятся 15 октября.

Также сообщалось, что в МВД Польши ожидают попытку самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко вмешаться в выборы.

Недавно в Польше оппозиция сняла с выборов кандидата после того, как тот отказался называть российского диктатора Владимира Путина военным преступником.

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