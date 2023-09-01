Через Путіна. У Польщі опозиція зняла з виборів кандидатку

Польська селянська партія відкликала свою кандидатку на вибори до Сенату Малгожату Зих після того, як вона відмовилась називати російського диктатора Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Rzeczpospolita .

Днями журналісти запитали Зих, чи назвала б вона Путіна воєнним злочинцем, та кандидатка до Сенату уникнула прямої відповіді Натомість вона відповіла, що "не знайома з великою політикою".

Після цього лідер ПСП Владислав Косіняк-Камиш заявив: якщо від Зих не буде чіткої заяви про засудження дій диктатора Росії, "вона не буде нашим кандидатом".

Хоча в середу політикиня виступила з окремою заявою, де підкресила, що однозначно засуджує "брутальну агресію Росії проти України", і таки назвала Путіна воєнним злочинцем, у п’ятницю речник ПСП Мілош Мотика підтвердив журналістам, що кандидатуту Зих зняли.

Ми також писали, що у МВС Польщі очікують спробу самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка втрутитися у вибори.

Раніше польський президент Анджей Дуда призначив вибори до парламенту Польщі.

Він вирішив призначити їх на 15 жовтня цього року.

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