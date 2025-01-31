У Польщі очікують провокацій на кордоні з Білоруссю через нещодавні "вибори"

Заступник міністра національної оборони Павел Залевський очікує, що у зв'язку із так званими "виборами" у Білорусі з'явиться більше провокацій на кордоні. На його думку, ці дії спрямовані на послаблення держави.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Він зазначив, що Польща має справу з провокаціями вже кілька років, й в нього немає жодних сумнівів, що це провокації, які служать для послаблення згуртованості польської держави та для перевірки функціонування служб, а також для втручання в політичні процеси.
"Я очікую, що з'явиться більше провокацій з боку Білорусі. Однак сьогодні перетнути наш кордон складніше. Військові також краще підготовлені", - додав Залевський.
Нагадаємо, 26 січня в Республіці Білорусь відбувалися так звані "вибори" президента, на яких 70-річний диктатор Олександр Лукашенко висунув свою кандидатуру всьоме. Загалом він керує країною вже понад 30 років.
Польща має намір завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року. Стіна будується для зупинки незаконної міграції в країну.
Напруженість між Польщею та Білоруссю зросла після російського вторгнення в Україну. Варшава звинувачує Мінськ у навмисному контролі потоків мігрантів для тиску на ЄС, оскільки Білорусь приймає мігрантів, а потів відправляє їх на кордони з Польщею, Литвою та Латвією.
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