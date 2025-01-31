У Польщі очікують провокацій на кордоні з Білоруссю через нещодавні "вибори"

"Вибори" в Білорусі та провокації на кордоні з Польщею

Нагадаємо, 26 січня в Республіці Білорусь відбувалися так звані "вибори" президента, на яких 70-річний диктатор Олександр Лукашенко висунув свою кандидатуру всьоме. Загалом він керує країною вже понад 30 років.

Польща має намір завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю до середини 2025 року. Стіна будується для зупинки незаконної міграції в країну.

Напруженість між Польщею та Білоруссю зросла після російського вторгнення в Україну. Варшава звинувачує Мінськ у навмисному контролі потоків мігрантів для тиску на ЄС, оскільки Білорусь приймає мігрантів, а потів відправляє їх на кордони з Польщею, Литвою та Латвією.

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