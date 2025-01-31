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В Польше ожидают провокаций на границе с Беларусью из-за недавних "выборов"

Фото: в Польше не исключают провокаций на границе в связи с "выборами" в Беларуси (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Заместитель министра национальной обороны Павел Залевский ожидает, что в связи с так называемыми "выборами" в Беларуси появится больше провокаций на границе. По его мнению, эти действия направлены на ослабление государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Он отметил, что Польша имеет дело с провокациями уже несколько лет, и у него нет никаких сомнений, что это провокации, которые служат для ослабления сплоченности польского государства и для проверки функционирования служб, а также для вмешательства в политические процессы.

"Я ожидаю, что появится больше провокаций со стороны Беларуси. Однако сегодня пересечь нашу границу сложнее. Военные также лучше подготовлены", - добавил Залевский.

 

 

"Выборы" в Беларуси и провокации на границе с Польшей

Напомним, 26 января в Республике Беларусь проходили так называемые "выборы" президента, на которых 70-летний диктатор Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру в седьмой раз. В целом он руководит страной уже более 30 лет.

Польша намерена завершить возведение стены на границе с Беларусью до середины 2025 года. Стена строится для остановки незаконной миграции в страну.

Напряженность между Польшей и Беларусью возросла после российского вторжения в Украину. Варшава обвиняет Минск в намеренном контроле потоков мигрантов для давления на ЕС, поскольку Беларусь принимает мигрантов, а потом отправляет их на границы с Польшей, Литвой и Латвией.

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