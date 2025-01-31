В Польше ожидают провокаций на границе с Беларусью из-за недавних "выборов"

"Выборы" в Беларуси и провокации на границе с Польшей

Напомним, 26 января в Республике Беларусь проходили так называемые "выборы" президента, на которых 70-летний диктатор Александр Лукашенко выдвинул свою кандидатуру в седьмой раз. В целом он руководит страной уже более 30 лет.

Польша намерена завершить возведение стены на границе с Беларусью до середины 2025 года. Стена строится для остановки незаконной миграции в страну.

Напряженность между Польшей и Беларусью возросла после российского вторжения в Украину. Варшава обвиняет Минск в намеренном контроле потоков мигрантов для давления на ЕС, поскольку Беларусь принимает мигрантов, а потом отправляет их на границы с Польшей, Литвой и Латвией.

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