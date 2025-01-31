У Польщі очікують провокацій на кордоні з Білоруссю через нещодавні "вибори"

Фото: в Польщі не виключають провокацій на кордоні у зв’язку з "виборами" в Білорусі (Getty Images)

Заступник міністра національної оборони Павел Залевський очікує, що у зв'язку із так званими "виборами" у Білорусі з'явиться більше провокацій на кордоні. На його думку, ці дії спрямовані на послаблення держави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Він зазначив, що Польща має справу з провокаціями вже кілька років, й в нього немає жодних сумнівів, що це провокації, які служать для послаблення згуртованості польської держави та для перевірки функціонування служб, а також для втручання в політичні процеси. "Я очікую, що з'явиться більше провокацій з боку Білорусі. Однак сьогодні перетнути наш кордон складніше. Військові також краще підготовлені", - додав Залевський.