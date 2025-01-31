В Польше ожидают провокаций на границе с Беларусью из-за недавних "выборов"

Фото: в Польше не исключают провокаций на границе в связи с "выборами" в Беларуси (Getty Images)

Заместитель министра национальной обороны Павел Залевский ожидает, что в связи с так называемыми "выборами" в Беларуси появится больше провокаций на границе. По его мнению, эти действия направлены на ослабление государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Он отметил, что Польша имеет дело с провокациями уже несколько лет, и у него нет никаких сомнений, что это провокации, которые служат для ослабления сплоченности польского государства и для проверки функционирования служб, а также для вмешательства в политические процессы. "Я ожидаю, что появится больше провокаций со стороны Беларуси. Однако сегодня пересечь нашу границу сложнее. Военные также лучше подготовлены", - добавил Залевский.